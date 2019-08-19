ياجور يستأنف تداريبه مع ضمك استعدادا لمواجهة النصر

هوصل المهاجم المغربي محسن ياجور، أمس الأحد، السعودية، للاستئناف تداريبه رفقة فريقه الجديد ضمك، بعد أن تأخر بخمسة أيام عن المرحلة الثالثة من فترة الإعداد للموسم الجديد.
ويعود سبب تأخر ياجور إلى ظروف في رحلات الطيران، وفقا لما أعلنته تقارير سعودية نقلا عن مصادر مقربة من نادي ضمك.
وينخرط صاحب 34 عاما في التداريب الجماعية لفريقه، الذي سيتعد لخوض أول مباراة له في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، الخميس القادم، عندما يحل ضيفا على بطل المسابقة نادي النصر.
وتعول مكونات ضمك الصاعد حديثا إلى دوري المحترفين، على خبرة ياجور بالإضافة لزميله السابق في الرجاء زكرياء حدراف، من أجل البصم على موسم جيد في المسابقات التي سيخوضها هذا العام.
وكان الفريق السعودي تعاقد مع محسن ياجور خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادما من الرجاء الرياضي، ليلتحق بحدراف المنتقل بدوره من الفريق الأخضر بنهاية الموسم الكروي الماضي.
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