أوناجم يعود للتداريب وجماهير الزمالك تنتظر بشغف ظهوره الأول

عاد محمد أوناجم، لاعب فريق الزمالك المصري، القادم من الوداد البيضاوي، أمس الأحد لتدريبات الفريق المصري، بعد فترة راحة منحها له النادي، بسبب معاناته من الإصابة.

وبعد أن كان يخوض تداريب خاصة فقط، من أجل استرجاع الجاهزية البدنية، شارك النجم السابق لفريق الوداد البيضاوي، أمس، في التدريبات الجماعية للفريق، رفقة التونسي فرجاني ساسي، الذي عاد هو الآخر بعد غياب طويل عن التداريب.

وينتظر عشاق النادي الأحمر والأبيض بشغف كبير، الوجه الذي سيظهر به أوناجم، في أول ظهور رسمي له مع الفريق، بعد أن بصم على التألق في تجربته السابقة رفقة الوداد.

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وخطف الوافد المغربي الآخر، أشرف بنشرقي، الأضواء، في أولى مباريات الفريق الرسمية، بعد أن قدم أداءا كبيرا، إذ سجل هدفين ومرر تمريرتين حاسمتين.