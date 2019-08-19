خرازي: أميركا لا تسعى للمواجهة العسكرية مع إيران لأنها تدرك تداعيات ذلك

رأى رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية ال​إيران​ية ​كمال خرازي​، أنّ "​الولايات المتحدة الأميركية​ لا تسعى للمواجهة العسكرية مع إيران، لأنّها تدرك تداعيات ذلك".

ودعا في تصريح، الأوروبيين إلى "الدفاع عن مكانتهم أمام الضغوط الأميركية"، لافتًا إلى أنّه "إذا قام الأوروبيون بتنفيذ تعهداتهم، فلن نمضي بخطوات أخرى، لكن إذا لم ينفّذوا تعهداتهم، فيجب عليهم اتّخاذ القرار في هذا الشأن. هناك مقترحات مختلفة وسيتمّ اتخاذ القرار المناسب".

ونوّه خرازي إلى أنّ "الولايات المتحدة تعلم أنّه إذا وقعت حرب فلن تكون نهايتها سهلة".