الدفاع التركية: الجيش قصف مواقع لـ"ي ب ك/ بي كا كا" في تل رفعت بسوريا

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​ أنّ "​القوات التركية​ العاملة في منطقة عمليّة "​درع الفرات​"، تعرّضت لنيران تحرّش وهجمات من قبل عناصر تنظيم "داعش"، المتمركزة في تل رفعت ب​ريف حلب​ السورية".

ولفتت في بيان، إلى أنّ "وسائط الإسناد الناري الموجودة في المنطقة، قصفت أهدافًا عائدة لتنظيم "ي ب ك/ بي كا كا"، ردًّا على الهجمات".

وكان قد لفت مصدر رسمي في ​وزارة الخارجية السورية​، لـ"وكالة الأنباء العربية السورية- سانا" إلى أنّ "آليّات تركية محمّلة بالذخائر والأسلحة والوسائط الماديّة، قامت باجتياز الحدود والدخول باتجاه بلدة ​خان شيخون​ ب​ريف إدلب​، لنجدة إرهابيي "​جبهة النصرة​" المهزومين، مايؤكّد الدعم التركي اللامحدود للمجموعات الإرهابية".