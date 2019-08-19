الدفاع التركية: الجيش قصف مواقع لـ"ي ب ك/ بي كا كا" في تل رفعت بسوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية أنّ "القوات التركية العاملة في منطقة عمليّة "درع الفرات"، تعرّضت لنيران تحرّش وهجمات من قبل عناصر تنظيم "داعش"، المتمركزة في تل رفعت بريف حلب السورية".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "وسائط الإسناد الناري الموجودة في المنطقة، قصفت أهدافًا عائدة لتنظيم "ي ب ك/ بي كا كا"، ردًّا على الهجمات".
وكان قد لفت مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية، لـ"وكالة الأنباء العربية السورية- سانا" إلى أنّ "آليّات تركية محمّلة بالذخائر والأسلحة والوسائط الماديّة، قامت باجتياز الحدود والدخول باتجاه بلدة خان شيخون بريف إدلب، لنجدة إرهابيي "جبهة النصرة" المهزومين، مايؤكّد الدعم التركي اللامحدود للمجموعات الإرهابية".
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