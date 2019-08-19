شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع بفعل قوة الدولار الأمريكي والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 11:21 صباحًا, 19 أغسطس 2019 م المناطق - وكالات تراجع سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية ،صباح اليوم، بنسبة 0.4 % إلى 1507.11 دولاراً أمريكياً .

وفي العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.5 % إلى 1515.70 دولاراً أمريكياً وذلك بفعل ارتفاع سعر الدولار الأمريكي وتغافي سوق الأسهم ، مشيرة إلى احتمال تبني بنوك مركزية كبرى حول العالم للمزيد من إجراءات التحفيز تهدئةً للمخاوف من حدوث ركود اقتصادي.

وفيما يتصل بالمعادن النفيسة الأخرى تراجع سعر أوقية الفضة اليوم بنسبة 0.6 % الي 16.99 دولاراً أمريكياً .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسعار الذهب تتراجع بفعل قوة الدولار الأمريكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.