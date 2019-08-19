أمير الكويت يتعافى من عارض صحي والعاهل السعودي يتصل به

محمد اسماعيل - القاهرة - الكويت/الرياض- (د ب أ):

صرح وزير شؤون الديوان الأميري بالإنابة في الكويت محمد ضيف الله شرار، أن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد تعافى من عارض صحي كان تعرض له.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن شرار القول إنه تم إجراء فحوصات طبية للأمير وأن نتائجها "تكللت بالتوفيق والنجاح".

وأجرى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اتصالًا هاتفيًا بأمير الكويت اطمأن خلاله على صحته، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس) الليلة الماضية.​