تركيا تمنع مئات المهاجرين من الوصول إلى اليونان

أوقف خفر السواحل التركية 330 مهاجراً أثناء محاولتهم الوصول خلسة إلى جزيرة ليسبوس اليونانية، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الأناضول الحكومية.

وقالت الوكالة إن المهاجرين كانوا على متن قوارب أبحرت من سواحل قضاء إيواجيك في محافظة جناق قلعة، وتم توقيفهم خلال سبع عمليات تم تنفيذها منذ مساء السبت.

وأضافت أن المهاجرين كانوا يسعون للوصول إلى جزيرة ليسبوس اليونانية عبر قوارب مطاطية.

وتركيا التي تستضيف أكثر من 3.5 مليون لاجئ سوري، هي واحدة من دول العبور للمهاجرين غير الشرعيين في رحلتهم إلى الاتحاد الأوروبي.

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وبموجب اتفاق أبرمته مع الاتحاد الأوروبي في آذار 2016 تعهّدت السلطات التركية منع الهجرة السرية من أراضيها إلى أوروبا عن طريق اليونان، الأمر الذي أدّى إلى الحدّ من تدفق المهاجرين واللاجئين إلى القارة العجوز.

ومقابل التعهد التركي وقف الهجرة السرية إلى أوروبا، تعهدت بروكسل تقديم مساعدة مالية لأنقرة وتحرير التأشيرات السياحية للمواطنين الأتراك وتسريع عملية التفاوض على انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.

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