ترامب يؤكد صفقة لبيع مقاتلات "إف-16" لتايوان

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب موافقته على بيع طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" إلى تايوان، مشيراً إلى أن هذه الخطوة لا تزال تتطلب موافقة الكونجرس.

وقال ترامب "سوف يستخدمونها بصورة مسؤولة للغاية"، مشيراً إلى أن قيمة الصفقة تبلغ 8 مليارات دولار وستدعم الوظائف في الولايات المتحدة، وأضاف "إنها أموال كثيرة، إنها وظائف كثيرة".

وتردد أن الصفقة تشمل 66 طائرة لتايوان، وهي ديموقراطية تتمتع بالحكم الذاتي وتعتبرها الصين إقليماً منشقاً.. وقد تثير عملية البيع غضب بكين، مما يزيد التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم.

وجاءت الموافقة على الصفقة في أعقاب فشل المفاوضين الأميركيين والصينيين في دفع المحادثات التجارية إلى الأمام.

وأعرب الحزبان الديموقراطي والجمهوري في الكونجرس الأميركي عن تأييدهما لعملية البيع.

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وعبرت وزارة الدفاع الوطنية التايوانية، اليوم الإثنين، عن امتنانها لإدارة ترامب بسبب الصفقة، وقالت إنها تأمل في أن تحصل الصفقة على موافقة الكونجرس الأميركي في أقرب وقت ممكن.

وقالت الوزارة في بيان إن الصفقة ستمكن تايوان من تحسين قدراتها في الدفاع الجوي والمساعدة في ضمان السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

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