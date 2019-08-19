قاطيشه: نأمل أن يتمكن الحريري من تجنيب لبنان كأس العقوبات الأميركية عليه

رأى عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب ​وهبي قاطيشه​، أنّ "زيارة رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​ إلى ​الولايات المتحدة الأميركية​ أتت بتوقيتها ومكانها الصحيحين". وأوضح في تصريح صحافي، أنّ "الزيارة تحمل بُعدَين أوّلهما إقتصادي، وخصوصًا بعد إقرار ​الموازنة​، وبانتظار الشروع بأعمال "سيدر"، والثاني سياسي بحيث تعطي هذه الزيارة الدفع لعمل الحكومة ال​لبنان​ية". وأعرب عن أمله أن "يتمكّن الحريري من تجنيب لبنان "كأس" العقوبات الّتي تلّوح أميركا بفرضها على لبنان، جرّاء أعمال "​حزب الله​".

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