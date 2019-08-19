ترامب: شراء اقليم غرينلاند قد يكون صفقة جيدة لنا وسنجري محادثات حوله

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه "نحن نحمي الدنمارك كما نحمي مناطق شاسعة أخرى من العالم"، موضحا ان "إقليم غرينلاند له أهميته الإستراتيجية بالنسبة لنا وسوف نجري بعض المحادثات مع الدنمارك بشأنه".
وشدد على ان "شراء هذا الإقليم يمثل صفقة عقارية ضخمة"، موضحا أن الدنماركيين يتكبدون نحو 700 مليون دولار سنويا بسبب استمرار هذا الإقليم معهم، إلا أنه من الناحية الإستراتيجية فقد يكون الشراء صفقة جيدة لنا".
يذكر أن مسؤولي إقليم غرنلاند، أعلنوا سابقا أن هذا الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي ليس معروضا للبيع.
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