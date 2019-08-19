شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 3 فلسطينيين.. إسرائيل تصعد في غزة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ردينة فارس (غزة) قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 فلسطينيين في شمال غزة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس في غزة أمس (الأحد). وأفاد الجيش الإسرائيلي في بيان بأنه أطلق النار من مروحية ودبابة باتجاه «مسلحين مشبوهين» أمام السياج الذي يفصل بين قطاع غزة وإسرائيل، ليل السبت الأحد. فيما قصفت مروحيات جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء السبت مواقع في شمال غرب «بيت لاهيا» في شمال غزة. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن «محمد الترامسي (26 عاما) ومحمد أبو ناموس (27 عاما) ومحمود الولايدة (24 عاما)» سقطوا برصاص الجيش الإسرائيلي الليلة قبل الماضية في شمال قطاع غزة، بشمال بيت لاهيا. وتحدثت عن جرح فلسطيني رابع في الحادثة نفسها، موضحة أن «إصابته حرجة». وقال مصدر أمني فلسطيني إن الطائرات الإسرائيلية شنت غارات على أهداف في قطاع غزة ردا على ما زعمت أنه إطلاق صواريخ. وأوضح أن الغارات استهدفت مركز مراقبة تابعا لحركة حماس في بيت حانون، وهدفا لم تحدد طبيعته بالقرب من مدينة غزة، إضافة إلى أرض مفتوحة قرب دير البلح وسط القطاع. واعتبرت حماس أن استهداف الشباب «جريمة جديدة للاحتلال الإسرائيلي تضاف إلى سجله الأسود».

قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 فلسطينيين في شمال غزة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس في غزة أمس (الأحد). وأفاد الجيش الإسرائيلي في بيان بأنه أطلق النار من مروحية ودبابة باتجاه «مسلحين مشبوهين» أمام السياج الذي يفصل بين قطاع غزة وإسرائيل، ليل السبت الأحد. فيما قصفت مروحيات جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء السبت مواقع في شمال غرب «بيت لاهيا» في شمال غزة. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن «محمد الترامسي (26 عاما) ومحمد أبو ناموس (27 عاما) ومحمود الولايدة (24 عاما)» سقطوا برصاص الجيش الإسرائيلي الليلة قبل الماضية في شمال قطاع غزة، بشمال بيت لاهيا. وتحدثت عن جرح فلسطيني رابع في الحادثة نفسها، موضحة أن «إصابته حرجة». وقال مصدر أمني فلسطيني إن الطائرات الإسرائيلية شنت غارات على أهداف في قطاع غزة ردا على ما زعمت أنه إطلاق صواريخ. وأوضح أن الغارات استهدفت مركز مراقبة تابعا لحركة حماس في بيت حانون، وهدفا لم تحدد طبيعته بالقرب من مدينة غزة، إضافة إلى أرض مفتوحة قرب دير البلح وسط القطاع. واعتبرت حماس أن استهداف الشباب «جريمة جديدة للاحتلال الإسرائيلي تضاف إلى سجله الأسود».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.