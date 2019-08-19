كأس محمد السادس.. هزيمة مفاجئة لاتحاد طنجة أمام الرفاع البحريني

انهزم فريق اتحاد طنجة، بهدفين دون رد أمام الرفاع البحريني، اليوم الأحد، في مستهل مبارياته ضمن المجموعة الأولى للدور التمهيدي من كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وسيطر التعادل السلبي على مجريات الشوط الأول للمواجهة التي احتضنتها أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، وسط حضور جماهيري محترم لأنصار فارس البوغاز.

ونجح الرفاع خلال الفصل الثاني للقاؤ، في افتتاح حصة التسجيل عند الدقيقة 71، بواسطة اللاعب كميل حسن الأسود، بعد متابعته لركلة جزاء ضائعة، وما هي إلا ثمان دقائق على الهدف الأول حتى دون سيد هاشم ثاني أهداف الفريق البحريني.

ونجح الرفاع عقب هذا الفوز، في اللحاق بالزوراء العراقي في صدارة المجموعة، بثلاث نقاط لكل منهما، علما أن الزوراء فاز على هورسيد الصومالي بثنائية نظيفة، ليتذيل هذا الأخير رفقة الاتحاد الترتيب برصيد خالٍ من النقاط.

هذا ويواجه اتحاد طنجة في مباراته الثانية، الأربعاء القادم، نادي الزوراء، بينما يلعب الرفاع أمام هورسيد.