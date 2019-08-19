جوارديولا: "الفار" كانت تحتسي القهوة خلال ركلة جزاء رودري أمام توتنهام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سخر الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لـمانشستر سيتي من تقنية الفيديو بسبب ركلة جزاء غير محتسبة لفريقه أمام توتنهام.

جوارديولا يكشف أسباب عدم مشاركة محرز أساسيا ضد توتنهام

وكان مانشستر سيتي تعادل مع توتنهام بنتيجة 2-2 في المباراة التي أقيمت على ملعب "الاتحاد" في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

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وشهدت المباراة، قيام الأرجنتيني إيريك لاميلا لاعب توتنهام بإعاقة الإسباني رودريجو داخل منطقة الجزاء، غير أن حكم المباراة لم يحتسبها.

هذا الأمر دفع جوارديولا للسخرية من هذه الواقعة، خاصة وأن تقنية الفيديو ألغت هدفا متأخرا سجله جابرييل جيسوس، بداعي لمس إيمريك لابورت للكرة بيده، قبل أن تصل لجيسوس.

يذكر أن مانشستر سيتي حامل لقب البريمييرليج يحتل المركز الثالث في المسابقة برصيد 4 نقاط من انتصار على وست هام 5-0 وتعادل مع توتنهام 2-2.