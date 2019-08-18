الكويت وطهران تبحثان المستجدات الإقليمية

الكويت ـ د ب أ : بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح أمس مع وزير الشؤون الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الأوضاع في المنطقة وأحدث المستجدات الإقليمية والتطورات الراهنة .

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” أن الوزيرين استعرضا أوجه التعاون الثنائي المشترك بين البلدين والتقى ظريف صباح أمس ولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حيث بحثا أوجه التعاون بين الكويت وايران. وكان وزير الخارجية الإيراني وصل إلى الكويت على رأس وفد مساء أمس الأول.

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