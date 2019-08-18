حرس الحدود الروسية: إنقاذ أكثر من 70 صيادا كوريا شماليا قبالة ساحل إقليم بريموريه

أعلنت مديرية حرس الحدود الروسية عن "إنقاذ أكثر من 70 صيادا ​كوريا​ شماليا، قبالة ساحل إقليم بريموريه الروسي، من سفن دمرتها الرياح العاتية جراء ​إعصار​ "كروسا"، موضحةً أن "بعض ​السفن​ الأجنبية، طلبت الإذن بالدخول إلى ​المياه​ الإقليمية الروسية والبقاء بالقرب من الساحل الروسي، حتى تنتهي العاصفة البحرية وتجمع في المنطقة أكثر من 200 ​سفينة​ أجنبية.

وذكرت أن "بعض هذه السفن تضررت كثيرا، وأرسلت إشارات استغاثة".