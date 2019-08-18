حرس الحدود الروسية: إنقاذ أكثر من 70 صيادا كوريا شماليا قبالة ساحل إقليم بريموريه

أعلنت مديرية حرس الحدود الروسية عن "إنقاذ أكثر من 70 صيادا كوريا شماليا، قبالة ساحل إقليم بريموريه الروسي، من سفن دمرتها الرياح العاتية جراء إعصار "كروسا"، موضحةً أن "بعض السفن الأجنبية، طلبت الإذن بالدخول إلى المياه الإقليمية الروسية والبقاء بالقرب من الساحل الروسي، حتى تنتهي العاصفة البحرية وتجمع في المنطقة أكثر من 200 سفينة أجنبية.
وذكرت أن "بعض هذه السفن تضررت كثيرا، وأرسلت إشارات استغاثة".
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