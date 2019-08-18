أهالي محكومي عبرا اعتصموا في صيدا احتجاجا على رفض بو صعب للعفو

نفذ أهالي محكومي عبرا اعتصاما أمام جامع الصديق في صيدا، احتجاجا على قول وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب، من عبرا أمس، إنه "لا عفو عمن قتل أو أطلق الرصاص على الجيش اللبناني".
ورفع المعتصمون لافتات منها "العفو العام الشامل حاجة ملحة عند جميع الطوائف". وأعلنوا في بيان لهم "أننا مستمرون بتحركاتنا حتى يشمل العفو خروج آخر أولادنا".
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