أهالي محكومي عبرا اعتصموا في صيدا احتجاجا على رفض بو صعب للعفو

نفذ أهالي محكومي عبرا اعتصاما أمام جامع الصديق في صيدا، احتجاجا على قول وزير الدفاع الوطني ​الياس بو صعب​، من عبرا أمس، إنه "لا عفو عمن قتل أو أطلق الرصاص على ​الجيش اللبناني​".

ورفع المعتصمون لافتات منها "​العفو العام​ الشامل حاجة ملحة عند جميع ​الطوائف​". وأعلنوا في بيان لهم "أننا مستمرون بتحركاتنا حتى يشمل العفو خروج آخر أولادنا".