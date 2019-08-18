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أهالي محكومي عبرا اعتصموا في صيدا احتجاجا على رفض بو صعب للعفو

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نفذ أهالي محكومي عبرا اعتصاما أمام جامع الصديق في صيدا، احتجاجا على قول وزير الدفاع الوطني ​الياس بو صعب​، من عبرا أمس، إنه "لا عفو عمن قتل أو أطلق الرصاص على ​الجيش اللبناني​".

ورفع المعتصمون لافتات منها "​العفو العام​ الشامل حاجة ملحة عند جميع ​الطوائف​". وأعلنوا في بيان لهم "أننا مستمرون بتحركاتنا حتى يشمل العفو خروج آخر أولادنا".

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