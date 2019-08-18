بزي: لتضافر الجهود إنقاذا للبنان

دعا عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي بزي، في احتفال تأبيني في مركبا، الحكومة إلى أن "تجتمع الحكومة 40 مرة في اليوم بعدما تعطلت 40 يوما، وأن تلتفت الى معاناة اللبنانيين في معالجة الملفات العالقة"، مشدداً على "تضافر الجهود وإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية الخانقة وترجمة ما تم الاتفاق عليه في بعبدا وتعزيز مفهوم المواطنية والانتماء الوطني".
ولفت الى أن "كتلة التنمية والتحرير، بتوجيهات من الرئيس نبيه بري وبعدما التقت مختلف الكتل البرلمانية والأحزاب السياسية، تقدمت باقتراح جديد لقانون الانتخابات النيابية انطلاقا من معايير التمثيل الصحيح لكل اللبنانيين".
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