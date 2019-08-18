بزي: لتضافر الجهود إنقاذا للبنان

دعا عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​علي بزي​، في احتفال تأبيني في ​مركبا​، ​الحكومة​ إلى أن "تجتمع الحكومة 40 مرة في اليوم بعدما تعطلت 40 يوما، وأن تلتفت الى معاناة ال​لبنان​يين في معالجة الملفات العالقة"، مشدداً على "تضافر الجهود وإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية الخانقة وترجمة ما تم الاتفاق عليه في ​بعبدا​ وتعزيز مفهوم المواطنية والانتماء الوطني".

ولفت الى أن "​كتلة التنمية والتحرير​، بتوجيهات من الرئيس ​نبيه بري​ وبعدما التقت مختلف الكتل البرلمانية والأحزاب السياسية، تقدمت باقتراح جديد ل​قانون الانتخابات​ النيابية انطلاقا من معايير التمثيل الصحيح لكل اللبنانيين".