الاستخبارات العسكرية تعلن اختراق وتفكيك خلية 'إرهابية' في الموصل

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الأحد، عن اختراق وتفكيك خلية "إرهابية" والقبض على الرؤوس المدبرة لها في مدينة الموصل. وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "بعملية نوعية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ٢٠وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة ٢١ من اختراق وتفكيك خلية إرهابية".



وأضافت أنه "تم إلقاء القبض على الرؤوس الثلاث المدبرة لها بعد نصب كمين محكم في قرية السحاجي غربي الموصل"، مبينة أن "الرؤوس المدبرة للخلية تعد من أبرز مقاتلي داعش قبل التحرير ونفذوا عدة عمليات ارهابية ضد القوات الأمنية، وهم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

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