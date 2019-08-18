بعد اشتباكات عنيفة.. الهند تعيد تشديد إجراءاتها الأمنية بأكبر مدينة في كشمير

ونقلت وكالة "رويترز" عن شهود عيان، إن "قوات الأمن أقامت الحواجز ومدت الأسلاك الشائكة في بعض الطرق بالمدينة وأغلقتها أمام المواطنين خلال الساعات القليلة الماضية، وأبلغت السكان في بعض الحواجز عن فرض حظر للتجوال في المنطقة.وذكر مسؤولان حكوميان كبيران للوكالة، أن" 24 شخصاً على الأقل نقلوا أمس، إلى المستشفيات بعد إصابتهم بعيارات نارية جراء اشتباكات عنيفة في مختلف أحياء المدينة".

وأشار مصدر مسؤول لـ"رويترز" إلى أن "وتائر الاحتجاجات ارتفعت في الأيام القليلة الماضية لتبلغ ذروتها أمس، عندما رشق المتظاهرون عناصر الأمن بالحجارة في نحو 24 موقعاً بالمدينة، فيما استخدمت القوات الهندية الغاز المسيل للدموع وقنابل الفلفل والخرطوش لتفريق المحتجين".

