بعد اشتباكات عنيفة.. الهند تعيد تشديد إجراءاتها الأمنية بأكبر مدينة في كشمير

أفادت وسائل إعلام، الأحد، بأن السلطات الهندية جددت فرض القيود على التنقل في سريناغار أكبر مدينة في إقليم كشمير، بعد اشتباكات عنيفة اندلعت هناك أمس السبت، بين السكان والشرطة.
وذكر مسؤولان حكوميان كبيران للوكالة، أن" 24 شخصاً على الأقل نقلوا أمس، إلى المستشفيات بعد إصابتهم بعيارات نارية جراء اشتباكات عنيفة في مختلف أحياء المدينة".
وأشار مصدر مسؤول لـ"رويترز" إلى أن "وتائر الاحتجاجات ارتفعت في الأيام القليلة الماضية لتبلغ ذروتها أمس، عندما رشق المتظاهرون عناصر الأمن بالحجارة في نحو 24 موقعاً بالمدينة، فيما استخدمت القوات الهندية الغاز المسيل للدموع وقنابل الفلفل والخرطوش لتفريق المحتجين".
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