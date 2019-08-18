نائب يشكك بقرار التحالف بالالتزام بعدم الطيران بالاجواء العراقية الا بموافقة عبدالمهدي

وقال المياحي في حديث لـ الخليج 365، إن "اعلان التحالف الدولي التزامه بقرار القائد العام للقوات المسلحة في منع اي طيران بالاجواء العراقية دون موافقته او من يخوله لا يمكن الاطمئنان له او الاقتناع بحسن نوايا امريكا تجاه العراق"، مبينا ان "امريكا لا تكترث للقرارات ولا تلتزم بها وكثيرا ما قامت بخرق الاجواء العراقية وحتى الاتفاقيات معنا لم تلتزم بها".واضاف المياحي، ان "الطائرات الامريكية في مرات عديدة استهدفت قواتنا الامنية والحشد الشعبي وتسببت بخسائر بالارواح وخسائر مادية وكانت تبرر ما فعلت بانها اخطاء عسكرية غير مقصودة"، لافتا الى ان "قرار رئيس الوزراء جاء نتيجة للمخاوف والشعور الكبير بان قاعدة الصقر كان استهدافها من طائرة معادية".

واكد المياحي، ان "حماية الاجواء العراقية ينبغي ان تكون من خلال منظومة دفاع جوي عراقية، وان لا يتم الاعتماد على امريكا التي لا تريد الخير للعراق وشعبه".



وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وجه، الخميس 15 اب 2019، بالغاء كافة الموافقات الخاصة بالطيران في الاجواء العراقية، فيما قرر حصر الموافقات به او من يخوله.