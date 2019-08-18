أفاد مصدر أمني، الأحد، بانتشال جثتي طفلين ضمن منطقة الزعفرانية جنوبي بغداد، فيما أكد انقاذ شخص حاول الانتحار من أعلى جسر باب المعظم.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "شرطة النجدة النهرية تمكنت، اليوم، من انتشال جثتي طفلين غرقوا اثناء السباحة ضمن منطقة الزعفرانية جنوبي العاصمة بغداد".
وأضاف أن "دوريات نجدة بغداد تمكنت من انقاذ شخص رمى نفسه من اعلى جسر باب المعظم وسط نهر دجلة بدافع الانتحار"، مبيناً أنه "تم انقاذه وتسليمه باجراءات اصولية".
وأضاف أن "دوريات نجدة بغداد تمكنت من انقاذ شخص رمى نفسه من اعلى جسر باب المعظم وسط نهر دجلة بدافع الانتحار"، مبيناً أنه "تم انقاذه وتسليمه باجراءات اصولية".
كانت هذه تفاصيل خبر انتشال جثتي طفلين وانقاذ شخص حاول الانتحار في بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.