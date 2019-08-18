انتشال جثتي طفلين وانقاذ شخص حاول الانتحار في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "شرطة النجدة النهرية تمكنت، اليوم، من انتشال جثتي طفلين غرقوا اثناء السباحة ضمن منطقة الزعفرانية جنوبي العاصمة بغداد".

وأضاف أن "دوريات نجدة بغداد تمكنت من انقاذ شخص رمى نفسه من اعلى جسر باب المعظم وسط نهر دجلة بدافع الانتحار"، مبيناً أنه "تم انقاذه وتسليمه باجراءات اصولية".

