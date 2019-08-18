"العسكري" السوداني يتسلم ترشيحات "الحرية والتغيير" للمجلس السيادي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت مصادر لـ"العين الإخبارية"، الأحد، عن تسلم المجلس العسكري الانتقالي قائمة تضم 5 مرشحين لقوى الحرية والتغيير بالمجلس السيادي المزمع تشكيله اليوم.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، إن أعضاء المجلس السيادي من طرف قوى الحرية هم الأكاديمية السودانية الدكتورة عائشة محمد عثمان، وحسن شيخ إدريس، والأستاذ الجامعي صديق تاور، والمحامي طه عثمان والكاتب الصحفي محمد الفكي سليمان.

وأضاف المصدر أن قوى الحرية والتغيير رشحت 4 من النساء في مقعد الأقليات.

وكشفت متابعات "العين الإخبارية" عن أن المجلس العسكري رشح كلا من الدكتور محمد سلمان وأبو القاسم برطم لشغل منصب العضو (11).

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ويُعَد الاتفاق السياسي والدستوري الموقع، السبت، بين قوى التغيير والمجلس العسكري خطوة للدخول في شراكة بين الطرفين لإدارة الفترة الانتقالية.

ويتيح الاتفاق الذي وقعه معلم الفيزياء أحمد ربيع نيابة عن قوى التغيير للأخيرة تشكيل حكومة انتقالية لمدة 3 سنوات وتشكيل مجلس تشريعي انتقالي بعد 3 أشهر من الآن، وهو ما شجع السودانيين على المضي قدما في قبول الاتفاق رغم دعوات أطلقتها قوى يسارية وليبرالية بعدم الاعتراف بالاتفاق، متهمة قوى التغيير بتقديم تنازلات كبيرة وصعوبة تحقيق أهداف الثورة.