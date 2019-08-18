السعودية والبحرين تدينان تفجيرات "العرس الدامي" بأفغانستان

أدانت السعودية والبحرين، الأحد، التفجير الإرهابي الذي استهدف حفل زفاف بالعاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات بينهم نساء وأطفال.

وجدد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، في بيان، موقف المملكة الثابت من استهداف الأبرياء وترويع الآمنين، وجميع مظاهر العنف والإرهاب، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وقدمت الخارجية السعودية العزاء والمواساة لذوي الضحايا وحكومة وشعب أفغانستان، وتمنياته للجرحى بالشفاء العاجل.

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من جانبها، أكدت الوزارة البحرينية، في بيان، تضامن المنامة مع أفغانستان ضد العنف والإرهاب، مشددة على موقفها الثابت الرافض لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

وجددت البحرين تنويهها بموقفها الداعي لتضافر الجهود الهادفة للقضاء على ظاهرة الإرهاب الخطيرة.

وأعربت عن بالغ التعازي وصادق المواساة لأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء البحرينية.

وشهدت أفغانستان يوما داميا إثر تفجيرات إرهابية أسفرت عن مقتل نحو 73 مدنيا وإصابة ما يزيد على 182 شخصا.

ولم تتورع يد الإرهاب عن أن تتطاول على حفل زفاف؛ ما جعل بين الضحايا عددا كبيرا من الأطفال والنساء، فيما قتل 10 مدنيين إثر انفجار قنبلة كانت مزروعة على جانب الطريق في مركبة بإقليم بلخ شمالي أفغانستان.