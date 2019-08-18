الان تتابع أمين عام مجلس التعاون الخليجي يدين الاعتداء الحوثي على حقل الشيبة النفطي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365 أدان أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف بن راشد الزياني، اعتداء مليشيا الحوثي الإرهابية على حقل الشيبة النفطي. وقال في بيان له اليوم الأحد، إنه على المجتمع الدولي اتخاذ موقف حازم ضد التهديد الحوثي لإمدادات الطاقة العالمية.

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