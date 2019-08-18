صحيفة: ولد سودان جديد أليق بأهل السودان الشرفاء

الأحد 18 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب أبو ظبي - الخليج 365

قالت صحيفة إماراتية، "لا يتوقع لاتفاق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في السودان نحو المجلس السيادي الانتقالي أن يؤسس عهداً جديداً بقدر ما يؤسس سوداناً جديداً، ووطناً يعود إلى نفسه وإلى محيطه بعد استلاب أو ما يشبه الاستلاب بين الغيبوبة والغياب".



وأضافت صحيفة" الخليج" الصادرة اليوم الأحد تابعها "الخليج 365" ها هو السودان الشقيق يستعيد اليوم عافيته ولونه وها هو يتوج مسيرته المظفرة.

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وتابعت أمس، ولد سودان جديد أليق بأهل السودان الشرفاء الذين يستحقون كل خير، وأمس بدأت أولى الخطوات نحو المستقبل وفي وعي السودانيين الثمن الباهظ الذي دفعوه طوال حكم "الإنقاذ" ثم في الشهور الأخيرة منذ ديسمبر الماضي، فلم تكن الدروب مملوءة بالورود، وإنما امتلأت بالإصرار وأرواح الضحايا والشهداء. كان ذلك كله في وعي السودانيين أمس وهم يرفعون راية حريتهم عالياً أو هم يتلمسون مستقبلهم الجديد المنسوج بتضحيات الشباب وانتظار ودمع الأمهات.. لافتة إلى أن السودان الذي ولد أمس من جديد مكسب حقيقي وكبير للعرب في محيطه العربي، ولإفريقيا في محيطه الإفريقي، ولقوى الحرية والتنمية والبناء والتغيير في العالم أجمع.

وأكدت أن موقف الإمارات كان واضحاً منذ الوهلة الأولى كما كان طوال تاريخ العلاقة مع السودان والسودانيين فالإمارات مع السودان وإرادة شعبها العريق الشقيق، وقد عبرت عن ذلك بالقول والفعل والموقف، وكما لم تتخلَّ الإمارات عن السودان يوما فإنها لن تتخلى عنه في يومه المبشر بغد المعنى وتجاوز جراح الماضي إلى وعي الماضي والمستقبل معاً.

وأضافت مرحلة انتقالية تتحقق فيها الشراكة المدنية، نحو حكم مدني بالكامل في نحو ثلاث سنين أو تزيد قليلاً، مرحلة من تعبير الجماهير السودانية عن نفسها، وعن حبها وطنها في طريق العقل والعاطفة ولا فصل، والأمل كبير اليوم في السودان الجديد.

وذكرت أنه كما نجح السودانيون في خيار السلم الأهلي وتعزيز حياة هم جديرون بها وهي بهم أجدر، فالمرجو محافظتهم على منجزهم بتجاوز خلافات الماضي عبر الوعي والمزيد منه، فهم أحق بالدولة الوطنية المستقرة والحياة الكريمة. لقد فشل المراهنون على استمرار حركة الشارع، هكذا إلى ما لا نهاية، وكأنها غاية لا وسيلة، وخاب أمل أولئك، والإشارة إلى جارة الفتنة خصوصاً، وصولاً إلى حركة تغيير مذهلة لم يحدث مثلها، بهذه السوية والأريحية من قبل.

وقالت "الخليج" في ختام افتتاحيتها .. "حفظ الله السودان، وأدام نعمة الأمن والاستقرار على شعبه الشقيق