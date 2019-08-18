الأمين العام لمجلس التعاون يدين الاعتداء الحوثي على "حقل الشيبة" في السعودية

دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الاعتداء الذي نفذته ميليشيات الحوثي بإحدى الطائرات المسيرة، ضد إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في "حقل الشيبة" في المملكة العربية السعودية، ووصفه بـ "العمل الإرهابي الجبان الذي يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة".

وقال الأمين العام لمجلس التعاون في بيان نشر على الموقع الرسمي، إن "مواصلة جماعة الحوثي استهداف المنشآت النفطية في المملكة، يكشف أهدافهم الخبيثة في تعريض إمدادات الطاقة العالمية للخطر"، داعياً المجتمع الدولي إلى "إدانة هذه الاعتداءات، واتخاذ اجراءات حازمة لوقفها ومنعها".

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