"الجامعة العربية" تهنئ السودان على توقيع وثائق المرحلة الانتقالية

وجّه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط التهنئة إلى شعب السودان وقيادته ومؤسساته بمناسبة التوقيع على وقائع المرحلة الانتقالية في الاحتفالية التي أقيمت بالخرطوم أمس السبت.

وصرّح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، في بيان صحفي اليوم الأحد، بأن أبو الغيط كان قد كلف وفداً رفيع المستوى برئاسة السفير خليل الذوادي الأمين العام المساعد للشئون العربية والأمن القومي بالمشاركة في الاحتفالية والتوقيع كشاهد على وثائق المرحلة الانتقالية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير.

اقرأ بريطانيا... رئيس البرلمان العربي يُثمن عالياً دعم الإمارات والسعودية المالي للسودان

وأضاف المصدر أن أبو الغيط، الذي كان قد زار السودان يوم 16 يونيو الماضي، يعتزم القيام بزيارة ثانية قريباً إلى الخرطوم اتصالاً بالدور الذي تنوي الجامعة العربية الاضطلاع به في المرحلة المقبلة دعماً للاستقرار والتنمية في السودان ومساندته في كل ما من شأنه أن يساهم في استكمال المرحلة الانتقالية.