كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول ألماني: يجب طرد اللاجئين السوريين الذين يقضون العطلات في وطنهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب وزير داخلية أوروبي، من أن اللاجئين الذين يترددون على بلدانهم التي مزقتها الحرب في الإجازات بترحيلهم من ألمانيا، لأن "قضاء العطلات" يعني أنهم لم يعدوا في خطر في وطنهم.

وقال وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، لصحيفة "بيلد آم زونتاغ": "اللاجئون السوريون الذين يقضون العطلات بانتظام في الوطن لا يمكنهم الادعاء بتعرضهم للاضطهاد في سوريا"

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وأضاف وزير اداخلية الألماني، أن الذين يتبعون ذلك المنطق "يجب تجريدهم من اللجوء".

وأكد المسؤول الألماني، أن سلطات الهجرة تتابع عن كثب التطورات الأخيرة في سوريا بحيث تتم عمليات "الإعادة إلى الوطن عندما يسمح الوضع بذلك".