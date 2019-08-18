قوى التغيير بالسودان لـ"العين الإخبارية": حمدوك يصل للخرطوم خلال يومين

أكد أحمد ربيع القيادي في قوى الحرية والتغيير بالسودان لـ"العين الإخبارية"، وصول رئيس وزراء الحكومة الانتقالية الدكتور عبدالله حمدوك إلى الخرطوم، خلال اليومين المقبلين.

ووافق المجلس العسكري على ترشيح قوى الحرية والتغيير للخبير الأممي عبدالله حمدوك لرئاسة الوزراء في البلاد، وفقا للاتفاق الدستوري الموقع بينهما.

وقال ربيع إن حمدوك سيصل، خلال الساعات المقبلة، مشيرا إلى أن ترتيبات وصوله قد اكتملت.

ويشغل حمدوك حاليا رئاسة اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة في أفريقيا بأديس أبابا، وهو من الكفاءات السودانية البارزة، وتخرج في كلية الاقتصاد جامعة الخرطوم.



وكان حمدوك قد اعتذر عن تولي منصب وزير المالية عندما اختاره الرئيس المخلوع عمر البشير العام الماضي.

وبحسب الاتفاق الدستوري فإنه يُجرى تعيين رئيسا للوزراء في 20 أغسطس/آب الجاري من جانب مجلس السيادة، على أن يؤدي القسم في الحادي والعشرين من الشهر نفسه.

وحدد الجدول الزمني يوم 28 أغسطس/آب أيضا موعدا لتعيين أعضاء مجلس الوزراء على أن يعتمد مجلس السيادة تعيين الوزراء بعدها بيومين، ويؤدون القسم يوم 31 من الشهر نفسه.

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ووقّع عن المجلس العسكري الفريق محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس، وأحمد الربيع ممثل قوى الحرية والتغيير، بحضور ممثلين عن المجموعات الأفريقية والعربية والمنظمات الدولية، شهودا على توقيع وثائق المرحلة الانتقالية.

وفي يوم الأحد 4 أغسطس/آب الجاري، وقّع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، بالأحرف الأولى على وثيقة "الإعلان الدستوري" بعد اجتماعات ماراثونية تواصلت ليل نهار، وسط أجواء احتفالية سادت الشارع السوداني.

ويعد الاتفاق على الوثيقة الدستورية آخر مراحل المفاوضات بين الطرفين التي استمرت لمدة 4 أشهر منذ سقوط نظام عمر البشير يوم 11 أبريل/نيسان الماضي.

وحسب الجدول الزمني الذي اطلعت عليه "العين الإخبارية" فإن إجراءات تنفيذ الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير تنتهي في الأول من سبتمبر/أيلول المقبل.





وأوضح الجدول أن مراسم التوقيع النهائي على الاتفاق بين الطرفين تجري في السابع عشر من أغسطس/آب الجاري، على أن يعقبها في اليوم التالي مباشرة تعيين مجلس السيادة وحل المجلس العسكري الانتقالي.

وحدد الجدول يوم 19 من أغسطس/آب لأداء مجلس السيادة القسم أمام رئيس القضاء على أن يعقد المجلس أول اجتماعاته في اليوم نفسه.

ويعقد مجلس الوزراء أول اجتماعاته وفق الجدول الزمني يوم 31 أغسطس/آب المقبل، فيما يعقد في الأول من سبتمبر/أيلول أول اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء، على أن تبدأ في اليوم نفسه عملية السلام الشامل.