السفارة الروسية في أفغانستان: لا مواطنين روس بين ضحايا هجوم كابول

أوضحت ​السفارة الروسية​ في ​كابول​، أنّ "في يوم 17 آب، وقع هجوم إرهابي خلال احتفال زفاف في كابول، ووفقًا للبيانات الأولية قُتل 63 شخصًا على الأقل، وأُصيب 182 آخرين"، مبيّنةً أنّه "لم يكن هناك أي مواطنين روس بين الضحايا".

وكانت قد نفت "​حركة طالبان​" في بيان، أيّ صلة لها بالانفجار الّذي استهدف صالة الأعراس. ولم تُعلن أيّ جهة على الفور مسؤوليّتها عن التفجير.

إلّا أنّ الرئيس الأفغاني ​أشرف غني​، رأى أنّ "حركة طالبان" لا يمكنها إعفاء نفسها من اللوم على الهجوم الدموي الّذي وقع في العاصمة كابول وأدّى إلى مقتل 63 شخصًا وإصابة 183 آخرين".