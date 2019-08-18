ذكر الرئيس الأفغاني ​أشرف غني​، في تعليق على مواقع التوالص الإجتماعي، على أنّه "لا يمكن لـ"​حركة طالبان​" التنصّل من المسؤوليّة عن هجوم انتحاري استهدف قاعة زفاف في العاصمة ​كابول​، لأنّها توفر منبرًا للإرهابيين".

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كانت هذه تفاصيل خبر رئيس أفغانستان: لا يمكن لطالبان التنصل من المسؤولية عن الهجوم على حفل زفاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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