دعت سفارة المملكة العربية السعودية في تركيا المواطنين السعوديين المتواجدين في إسطنبول إلى أخذ الحيطة والحذر بعد تعرض مواطنين لحادثة اعتداء مسلح وسرقة. مسلح وسرقة. وقالت السفارة إن مواطنين تعرضا لحادثة اعتداء مسلح أثناء تواجدهما في إحدى المقاهي بمنطقة شيشلي في إسطنبول ل من قبل مجهولين. شيشلي في إسطنبول ل من قبل مجهولين. ونتج عن الحادثة إصابة أحد المواطنين السعوديين بطلق ناري وسرقة أمتعتهما الشخصية. ودعت السفارة المواطنين إلى عدم ارتياد منطقتي تقسيم وشيشلي بعد غروب الشمس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. سفارة السعودية تحذر رعاياها في اسطنبول بعد اعتداء مسلح وسرقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.