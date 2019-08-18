منارة الحضيري.. طقوس تراثية ليبية لتكريم حفظة القرآن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طقوس تراثية لتكريم حفظة القرآن الكريم في مدينة سبها جنوب ليبيا ممتدة عبر مئات السنين. منارة الحضيري تحاول المحافظة على الطقوس والأجواء التي تحفز الطلبة على حفظ كتاب الله. يقول سالم عبدالوهاب، أحد أعيان مدينة سبها، إنهم يحتفلون بحفظ الطلبة للقرآن الكريم وكتابته كاملاً على الألواح. ويضيف عبدالوهاب أن هذه الطقوس لتكريم الحفظة وتحفيز الطلبة على الاستمرار.

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