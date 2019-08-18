صنداي تلغراف: جونسون سيبلغ ماكرون وميركل عدم قدرة البرلمان على وقف الانفصال

كشفت صحيفة صنداي تلغراف ان رئيس الوزراء البريطاني ​بوريس جونسون​، سيبلغ الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، والمستشارة الألمانية ​أنجيلا ميركل​، أنه ليس بوسع ​البرلمان البريطاني​ وقف خروج ​بريطانيا​ من ​الاتحاد الأوروبي​.

لفتت الصحيفة إلى ان "جونسون سيسافر هذا الأسبوع إلى ​ألمانيا​ و​فرنسا​ ليؤكد لماكرون وميركل أن البرلمان لا يمكنه وقف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

وتوقعت الصحيفة "أن يبلغهما بوريس جونسون أن أمامهما شهرين للتوصل لاتفاق مقبول ل​مجلس الوزراء​ وللبرلمان والذي ستخرج بدونه ​المملكة المتحدة​ دون اتفاق في عيد كل القديسين".