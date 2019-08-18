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صنداي تلغراف: جونسون سيبلغ ماكرون وميركل عدم قدرة البرلمان على وقف الانفصال

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كشفت صحيفة صنداي تلغراف ان رئيس الوزراء البريطاني ​بوريس جونسون​، سيبلغ الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، والمستشارة الألمانية ​أنجيلا ميركل​، أنه ليس بوسع ​البرلمان البريطاني​ وقف خروج ​بريطانيا​ من ​الاتحاد الأوروبي​.

لفتت الصحيفة إلى ان "جونسون سيسافر هذا الأسبوع إلى ​ألمانيا​ و​فرنسا​ ليؤكد لماكرون وميركل أن البرلمان لا يمكنه وقف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

وتوقعت الصحيفة "أن يبلغهما بوريس جونسون أن أمامهما شهرين للتوصل لاتفاق مقبول ل​مجلس الوزراء​ وللبرلمان والذي ستخرج بدونه ​المملكة المتحدة​ دون اتفاق في عيد كل القديسين".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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