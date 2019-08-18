كشفت صحيفة صنداي تلغراف ان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، سيبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أنه ليس بوسع البرلمان البريطاني وقف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
لفتت الصحيفة إلى ان "جونسون سيسافر هذا الأسبوع إلى ألمانيا وفرنسا ليؤكد لماكرون وميركل أن البرلمان لا يمكنه وقف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".
وتوقعت الصحيفة "أن يبلغهما بوريس جونسون أن أمامهما شهرين للتوصل لاتفاق مقبول لمجلس الوزراء وللبرلمان والذي ستخرج بدونه المملكة المتحدة دون اتفاق في عيد كل القديسين".
كانت هذه تفاصيل خبر صنداي تلغراف: جونسون سيبلغ ماكرون وميركل عدم قدرة البرلمان على وقف الانفصال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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