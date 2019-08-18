سلاح الجو الليبي ينفذ 14 غارة على مواقع في غريان ومصراته

أفادت قناة "الحدث" بأن سلاح الجو الليبي نفذ 14 غارة على مواقع الإرهابيين في غريان ومصراته.

وأكد آمر غرفة عمليات سلاح الجو بالجيش الوطني اللواء محمد منفور أن المواقع المستهدفة هي مخزن للطائرات التركية بدون طيار، وغرفة تحكم ومرسلات لتشغيل هذه الطائرات، بالإضافة إلى مخازن للصواريخ التي تستخدمها هذه الطائرات المسيرة. وأكد منفور أن الطائرات القتالية للجيش عادت إلى قواعدها بعد نجاح العملية.

يأتي ذلك مع استمرار الاشتباكات بين الجيش الوطني الليبي، والمسلحين المتواجدين في مصراته و​طرابلس​.

وكان مطار معيتيقة الدولي الليبي أغلق أبوابه عدة مرات بسبب تعرضه للقصف الصاروخي ضمن الاشتباكات.