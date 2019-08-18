أفادت قناة "الحدث" بأن سلاح الجو الليبي نفذ 14 غارة على مواقع الإرهابيين في غريان ومصراته.
وأكد آمر غرفة عمليات سلاح الجو بالجيش الوطني اللواء محمد منفور أن المواقع المستهدفة هي مخزن للطائرات التركية بدون طيار، وغرفة تحكم ومرسلات لتشغيل هذه الطائرات، بالإضافة إلى مخازن للصواريخ التي تستخدمها هذه الطائرات المسيرة. وأكد منفور أن الطائرات القتالية للجيش عادت إلى قواعدها بعد نجاح العملية.
يأتي ذلك مع استمرار الاشتباكات بين الجيش الوطني الليبي، والمسلحين المتواجدين في مصراته وطرابلس.
وكان مطار معيتيقة الدولي الليبي أغلق أبوابه عدة مرات بسبب تعرضه للقصف الصاروخي ضمن الاشتباكات.
كانت هذه تفاصيل خبر سلاح الجو الليبي ينفذ 14 غارة على مواقع في غريان ومصراته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.