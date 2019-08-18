المطران درويش تلقى دعوة لزيارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية

استقبل رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك ​المطران عصام يوحنا درويش​، في ​مطرانية سيدة النجاة​، المستشار الثقافي في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان الدكتور عدنان خامه يار في زيارة تعارف.

وجرى خلال اللقاء عرض للحوار المسيحي الإسلامي في لبنان والمنطقة، وعرض درويش خبرته في الموضوع كرئيس للجنة الأسقفية للحوار المسيحي – الإسلامي وما انجزته اللجنة على صعيد تعزيز هذا الحوار والإنفتاح على الآخر، كما اعطى للضيف لمحة عن تاريخ الأبرشية والجمعيات التابعة لها ونشاطاتها، وعملية التجديد الحاصلة حالياً في المطرانية ولا سيما انشاء مكتبة الكترونية عصرية من اهم مواضيعها الحوار المسحي – الإسلامي.

وقد وجه الدكتور خامه يار دعوة للمطران درويش لزيارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية والتعرف على معالمها الدينية والسياحية، كما وجه درويش دعوة لخامه يار للمشاركة في المؤتمر المزمع عقده في المطرانية في 27 أب الحالي تحت عنوان " التعايش من اجل حياة افضل".

واختتمت الزيارة بجولة في ارجاء المطرانية وكابيلا وكاتدرائية سيدة النجاة.