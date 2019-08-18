فريد البستاني: تعطيل الحكومة لمدة 40 يوماً كان كارثة

اعتبر عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​فريد البستاني​، في حديث تلفزيوني، أن تعطيل الحكومة لمدة 40 يوماً كان كارثة، لافتاً إلى أنه بعد عودة رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ من المفترض تطبيق ​الموازنة​ وتحضير مسار سيدر.

ورأى النائب البستاني أن خفض الخطاب السياسي المتشنج يعطي ثقة، لافتاً إلى أن الحكومة يجب أن تكون خلية عمل، وفي كل وزارة يجب أن يكون هناك مشروعاً وعملاً.

وشدد النائب البستاني على أنه ​محاربة الفساد​ تكون من خلال قطع الحساب، معتبراً أنه من هنا تعود الثقة بالدولة.