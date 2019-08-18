سلطات إيران توافق على جعل منافذ حدودية مع كردستان العراق دولية

أعلن نائب محافظ حلبجة في ​إقليم كردستان​ ​العراق​، كاوه علي كريم، أن ​إيران​ وافقت رسميا على جعل منافذ "كيلي" و"شوشمي"، و"طويلة"، و"الشيخ صالح"، و"بشته"، منافذ دولية تجارية وسياحية.

ولفت، في بيان صحفي، إلى أنه "من المقرر أن يقوم الجانبان العراقي والإيراني قريبا بعقد اجتماع مشترك بشأن هذا الملف".

وأشار إلى أن "رئاسة الجمهورية الإيرانية أصدرت قرارا رسميا في العاشر من الشهر الحالي، وافقت فيه رسميا على جعل عدد من المنافذ المشتركة مع الإقليم العراقي دولية".

وأوضح أن "الخطوة التالية هي إيصال هذه الموافقة إلى الجهات المعنية في العراق وهيئة المنافذ الحدودية، كون القرار الأخير يعود للحكومة المركزية في العراق وإيران".

وأشار المسؤول الكردي إلى أن السلطات في الإقليم عقدت في مطلع الشهر الحالي اجتماعا مع وفد إيراني تحدثت فيه معهم بهذا الصدد، وقررت حكومة طهران الموافقة على المقترح.