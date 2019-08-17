انتهاء الأعمال الإنشائية بالقرية العمانية للروهينجا

دكا ـ الخليج 365:

أعلنت الهيئة العمانية للأعمال الخيرية عن انتهاء أعمالها الإنشائية في القرية العمانية لمسلمي الروهينجا الفارين من ميانمار إلى بنجلاديش، والتي تشرف عليها سفارة السلطنة في بنجلاديش ومكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين للأمم المتحدة، ومكتب اللاجئين لحكومة دولة بنجلاديش.

وتستوعب القرية الواقعة في مدينة كوكس بازار بالقرب من حدود بورما، نحو 1600 أسرة، وهي قرية متكاملة الخدمات، مكونة من ستة اجزاء تم انشاؤها لتلك الأسر من لاجئي الروهينجا التي تعاني ظروفاً سيئة. كما قام فريق الهيئة بتوزيع مساعدات إنسانية، حيث تم توزيع عدد من الطرود على أسر الروهينجا.

وكان جيش ميانمار شن حملة استهدفت الروهينجا عام 2017 ، وأسفرت عن فرار 730 ألفا منهم إلى منطقة كوكس بازار الحدودية التي تقع في جنوب شرق بنجلاديش حيث يعيشون فى مخيمات بائسة خشية تعرضهم لمزيد من الاضطهاد إذا عادوا إلى ميانمار.

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