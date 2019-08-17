محتجون يقتحمون مقر لجنة الوساطة الجزائرية ويرفضون تمثيلها للحراك

الجزائر ـ د ب أ : اقتحم عدد من الطلبة والمحتجون في الجزائر أمس نّدوة صحفية عقدها أعضاء اللجنة الوطنية لإدارة الحوار، مطالبين اللجنة بسحب أوراقها. واعتبر الطّلبة المحتجّون عمل لجنة الحوار “مخالف لشرعية الحراك حسبما ردّدوا”، متهمين أعضاء اللّجنة ورئيسها كريم يونس بـ “خيانة إرادة الشّعب وإدارة الظّهر للهبة السلمية التي خرج من أجلها الجزائريون منذ الـ22 من فبراير الماضي”. وردّد الطلبة “مسالمون لحواركم رافضون”، وشددا على أن الحوار لن يكون “قبل رحيل أذناب نظام بوتفليقة “، معتبرين أن الحراك لم تتحقّق غاياته بعد “مادام رجال الرئيس المستقيل يحكمون ويسيّرون الجزائر من مناصبهم التي عمل على تعيينهم فيها قبل رحيله”. وأعلنت الرئاسة الجزائرية مؤخّرا عن تشكيل “لجنة الستة لقيادة الحوار”، الأمر الذي خلق جدلا في الجزائر، خاصّة بعد أن أكّد أعضاؤها موافقة رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح على شروطهم المتمثّلة في إطلاق سراح المعتقلين في الحراك وفك التّضييق الأمني على مظاهرات الجمعة، الأمر الذي يرى المشاركون في المسيرة الـ23 عدم حدوثه.وشكّل الحوار في الجزائر بؤرة اهتمام الطّبقة السياسية وعامة الشّعب، موالاة ومعارضة، في عهد عبد العزيز بوتفليقة وبعد استقالته، ليتم طرح عدد من التّصوّرات التي من الممكن أن تجلس فيها الأطراف المختلفة، على مائدة واحدة. وفي وقت سابق، نصبت اللجنة الاستشارية للهيئة الوطنية للوساطة والحوار في الجزائر التي تهدف الى ايجاد حلول للخروج من الأزمة التي تعيشها الجزائر منذ استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.وتضم اللجنة الاستشارية 41 عضوًا، بينهم وزراء سابقين وأساتذة وأكاديميين.