اليمن يؤيد الإجراءات السعودية بعد استهداف حقل الشبية

قالت وزارة الخارجية اليمنية، إن استهداف مليشيا الحوثي الانقلابية حقل ومصفاة الشيبة للغاز الطبيعي جنوب شرقي السعودية يأتي خدمة لمشروع إيران التخريبي في المنطقة.

وأدانت الخارجية، في بيان، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي شنته المليشيا المدعومة من إيران بطائرة مسيرة، مؤكدة أن استمرار استهداف المنشآت المدنية وإمدادات الطاقة، هو عمل إرهابي يأتي خدمة للمشروع الإيراني التخريبي.

وشددت على أن هذا الهجوم يعد من الأعمال الإرهابية المهددة للأمن والاستقرار في المنطقة والتي تتطلب موقفا حازما من المجتمع الدولي.

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وجددت الخارجية اليمنية تأييدها لحق المملكة العربية السعودية في اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حماية أراضيها وأمنها القومي.

وفي وقت سابق السبت، أعلن المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، تعرض إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي إلى هجوم إرهابي.

وشدد الفالح على ضرورة تصدي المجتمع الدولي لكافة الجهات الإرهابية، مؤكدا أن هذا العمل الذي وصفه بـ"الجبان" يستهدف إمدادات الطاقة للعالم وليس المملكة فقط.

وأوضح أن الاعتداء الإرهابي تم بطائرات مسيرة بدون طيار "درون" مفخخة، وخلف أضرارا محدودة، لافتا إلى أن إنتاج المملكة العربية السعودية وصادراتها من البترول لم يتأثر جراء العمل الإرهابي.

وكشف أن السعودية تدين بأشد العبارات هذا الهجوم الجبان، وتؤكد أن هذا العمل الإرهابي والتخريبي ما هو إلا امتداد لتلك الأعمال التي استهدفت مؤخرا سلاسل إمداد البترول العالمية، بما في ذلك أنابيب النفط في المملكة، وناقلات النفط في الخليج العربي وغيرها.