فاجعة..عرس يتحول الى عزاء..مصرع أم وأخ العريس وإصابة 12 شخص من عائلة واحدة بجروح في حادثة انقلاب “بيكوب” 

لقيت سيدة في الستينيات وابنها مصرعهما، فيما أصيب 12 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، في حادثة سير مروعة وقعت ليلة أمس الجمعة، وذلك على مشارف قنطرة قرية تارماست، بإقليم الفقيه بن صالح.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فالحادثة وقعت حين انقلبت سيارة فلاحية، كانت تقل أفراد عائلة واحدة كانوا في طريق عودتهم من حفل زواج ابنهم من دوار تارماست، بإتجاه جماعة دار ولد زيدوح، مما تسبب في مصرع أم العريس في مكان الحادث ومصرع شقيق العريس، قبل قليل، بقسم العناية المركزة.

المصدر ذاته، أشار إلى أن من ضمن المصابين 4 أطفال إصاباتهم بليغة تم نقلهم صوب قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي ببني ملال، فيما تم نقل باقي المصابين الذي لا تدعو حالتهم للقلق إلى المركز الصحي بدار ولد زيدوح لتلقي العلاجات الضرورية.

هذا وهرعت إلى مكان الحادث السلطات المحلية ورجال الدرك الملكي والوقاية المدنية، التي استنفرت عناصرها، حيث تم نقل الهالكة إلى مستودع الأموات، كما تم فتح تحقيق لمعرفة ظروف وملابسات الحادث الذي حول أفراح عرس إلى مأثم.