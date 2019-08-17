في مباراة دخلها حكيمي بديلا.. دورتموند يقسو على أوغسبورغ بخماسية ويتصدر “البوندسليغا”

افتتح بروسيا دورتموند، مبارياته في الدوري الألماني بأفضل صورة ممكنة، بتفوقه اليوم السبت، على ضيفه أوغسبورغ بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

وبالرغم من تقدم الضيوف سريعا في اللقاء منذ الدقيقة الأولى عن طريق اللاعب فلوريان، إلا أن صاحب الأرض عدل الكفة بعد ذلك بدقيقتين بواسطة باكو ألكاسير، وهي النتيجة التي انتهى على إيقاعها الشوط الأول.

ونجح دورتموند في إحراز ثاني أهدافه، بعد مرور ست دقائق على بداية الجولة الثانية عن طريق سانشو، ثم أضاف القائد ماركو رويس ثالث الأهداف في الدقيقة 57، ليعود ألكاسير بعده بدقيقتين ويوقع هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه، بينما اختتم جوليان براندت خماسية دورتموند عند الدقيقة 82.

ومكن هذا الانتصار الذي حققه دورتموند في مباراة اليوم، التي دخلها الدولي المغربي أشرف حكيمي بديلا في الدقيقة 68، مكن زملاء حكيمي من اعتلاء صدارة “البوندسليغا” منذ الجولة الأولى.