”الحرارة عدو الأجهزة الأول”.. هكذا تحمي بطارية الحاسوب من حرارة الصيف

يمكن أن يكون لدرجات الحرارة تأثير كبير على عمر البطارية، وبالطبع ترتفع درجة حرارة الجو في الصيف ما قد يؤذي البطارية في حال لم تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتها، لذا توجب عليك الاحتراس من الحرارة الزائدة.

وهناك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها تهدئة حرارة بطارية الحاسوب، جمعناها إليكم في هذا التقرير.

تعرف أولاً على النطاق الآمن لدرجات الحرارة

معظم أجهزة اللاب توب مصممة للتواجد في درجات حرارة 10 درجة إلى 35 درجة مئوية. ومن المعروف أن بطاريات الحاسوب ليست صديقة للحرارة، حتى أن الارتفاع عن هذا الحد يعرض البطارية للتلف.

لذا يجب أن تتواجد في أماكن مكيفة أو تلك التي لا تتخطى درجة حرارتها 35 درجة مئوية.

أعط اللاب توب فرصة للضبط

لا تنتقل من مكان مكيف الهواء إلى مكان آخر، أو من الخارج إلى الداخل والحاسوب مفتوح، فقط أوقف تشغيله أولاً. فإغلاق اللاب توب يمنحه فرصة للتكيف مع درجة الحرارة الجديدة قبل البدء من جديد، أما إن كان مفتوحاً، فسيتراكم التكثيف داخل الجهاز تماماً مثل التكثيف الذي يحدث على النظارات.

افحص مروحة الحاسوب

كلما شعرت بأن جهاز الكمبيوتر المحمول يزداد سخونة، ضع يدك بجوار فتحات المروحة. ستعرف أن مروحة الكمبيوتر المحمول تعمل بشكل صحيح إذا شعرت بأن الهواء الساخن يخرج من فتحات التهوية. أما إذا شعرت بقليل من الهواء أو عدم وجوده تماماً، فقد يكون الغبار قد تراكم على المروحة أو أنها تعطلت.

يمكنك فتح الجهاز وإبعاد الغبار ببعض الهواء المضغوط نسبياً، وإذا تعطلت المروحة، فابحث عن بديل جديد. لاحظ أنه إذا لم تكن متمكناً في فتح اللاب توب، فأصلحه عند أحد المتخصصين.

لا تترك اللاب توب داخل سيارة ساخنة

دلّل جهاز اللاب توب كطفلك تماماً، ولا تتركه في سيارة دافئة بحرارة الجو، فدرجات الحرارة في السيارة في الجو الحار ستتجاوز الحد الآمن لدرجات الحرارة التي يجب أن يبقى فيها اللاب توب.

استخدم جهاز تهوية الحاسوب

ارتفاع درجة الحرارة يمكن أن يكون سبب عدم وجود تهوية كافية تحت الحاسوب. يمكن حل ذلك عن طريق رفع الجهاز بوضع كتاب صغير تحته. ولكن، من الأفضل شراء جهاز تبريد للاب توب لتوفير تهوية قياسية كافية تحت جهازك.

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استخدم مكتباً للاب توب

هناك طريقة أخرى لتوفير تهوية كافية وهي استخدام مكتب اللاب توب. توفر أقدام المطاط الصغيرة في الجزء السفلي ارتفاعاً قياسياً لتعزيز تدفق الهواء أسفل اللاب توب.

لذا لا تضع اللاب توب مباشرة على مكتبك الخاص، فهذا يقيد تدفق الهواء تحت اللاب توب ويؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة. يساعد المكتب المخصص للاب توب في الحفاظ على تدفق الهواء المستمر، فيحافظ على برودته.

السيطرة على سرعات المروحة

يمنع تدفق الهواء المستمر داخل الكمبيوتر المحمول من تشغيل المروحة بكامل سرعتها. عندما تعمل المروحة بسرعات عالية، فهذا يعني أن وحدة المعالجة المركزية تعمل بجد وقد تصبح أكثر سخونة. يمكنك التحكم في سرعات المروحة عن طريق تثبيت برامج مثل SpeedFan for Windows.

تجنب استخدام العمليات المكثفة

ارتفاع درجة الحرارة في الكمبيوتر المحمول قد يكون نتيجة لعمليات مكثفة. يمكنك الحفاظ على برودة الكمبيوتر المحمول عن طريق تجنب مثل هذه العمليات على جهازك.

كيف تحمي بطارية الحاسوب الخاص بك من حرارة الصيف؟

على سبيل المثال، تعرض المتصفحات التي تحتوي على فيديو Flash وحدة المعالجة المركزية إلى عمل شاق. ستبدأ وحدة المعالجة المركزية بالتسخين وزيادة سرعات المروحة. لذلك، يُنصح باستخدام FlashBlock في متصفحك بحيث يتم تشغيل مقاطع فيديو الفلاش فقط عند الحاجة.

احذر من الرطوبة المرتفعة

ترتفع معدلات الرطوبة في فصل الصيف، ويرتفع معها الخطر الذي يهدد بطارية اللاب توب، فإن كانت نسبة الرطوبة أعلى من 80%، فعليك أن توخى الحذر. يمكن للطقس الرطب أن يؤثر على التكثيف، ويقلل من جودة الدوائر الكهربية.

أغلق اللاب توب عند وقف عملك

قم بإيقاف تشغيل الحاسوب عندما لا يكون قيد الاستخدام، وعندما يكون الجو حاراً فعلاً، فأفضل ما يمكنك فعله هو إيقاف تشغيل اللاب توب كي لا يتضرر، ولا تشغله إلا بعد تبريد المكان أو الذهاب إلى مكان بارد بحوالي 15 دقيقة كي يعمل بشكل طبيعي.

كذلك، لا بد أن تعلم أن إغلاق شاشة اللاب توب فقط لا يفي بالغرض، كذلك تشغيل وضع النوم، حيث الشاشة مغلقة بينما عمليات المعالجة مستمرة.