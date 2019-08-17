السعودية.. هجوم للحوثيين يتبسبب في اندلاع النيران بمعمل للغاز

قالت شركة أرامكو النفطية السعودية العملاقة إنها سيطرت على حريق “محدود” شب إثر هجوم شنه المتمردون اليمنيون الحوثيون، اليوم السبت، واستهدف منشأة للغاز في حقل شيبة شرق المملكة.
وقالت أرامكو في بيان إن “فرق الاستجابة” لديها “سيطرت على حريق محدود وقع صباح اليوم السبت، في أحد مرافق معمل شيبة للغاز الطبيعي المسال، ولم يسبب الحادث في وقوع أي إصابات”.
من جانبهم، أعلن المتمردون الحوثيون أنهم استهدفوا معمل شيبة بعشر طائرات مسيرة.
وقال وزير الطاقة السعودي إن الحريق تمت السيطرة عليه بعد أن خلَّف أضراراً محدودة، ودون أي إصابات بشرية، مؤكداً أن إنتاج المملكة وصادراتها من البترول لم تتأثر من هذا العمل الإرهابي.
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