صندوق اعادة اعمار المناطق المحررة يتكفل بإكساء وتبليط 100 كم غرب الانبار

أعلن مدير ناحية البغدادي بمحافظة الانبار شرحبيل العبيدي، السبت، عن تكفل صندوق اعادة اعمار المناطق المحررة بمشروع اكساء وتبليط 100 كم في المناطق الغربية . وقال العبيدي في تصريح لـ الخليج 365، إن "صندوق اعادة اعمار المناطق المحررة وبالتنسيق مع الحكومة المحلية في الانبار خصص مبلغ مليار و50 مليون دينار لإكساء وتبليط 100 كم من شوارع وطرق ناحية البغدادي بقضاء هيت غير الانبار".



وأضاف أن" مدراء الدوائر الخدمية اعدوا كشوفات عن الطرق المتضررة تمهيداً لإعادة اعمارها في كافة المناطق الغربية"، مبيناً أن" بلدية الناحية شرعت بحملة رفع الانقاض والمخلفات الحربية وصيانة الشوارع المتضررة ورفع التجاوزات بمشاركة اليات تخصصية استهدفت مناطق مختلفة من الناحية".

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