انت الان تتابع الناقلة الإيرانية تغير موقعها لكنها لا تزال راسية بميناء جبل طارق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال صحفي من رويترز إن ناقلة النفط الإيرانية التي تحتجزها سلطات جبل طارق غيرت موقعها اليوم الجمعة (16 أغسطس آب) لكنها لا تزال راسية هناك مشيرا إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت تستعد للإبحار.
ولم يتسن الوصول للسلطات في جبل طارق للتعقيب.
وكانت قوات خاصة في البحرية الملكية البريطانية احتجزت الناقلة جريس 1 في جنح الظلام عند المدخل الغربي للبحر المتوسط في الرابع من يوليو تموز للاشتباه في أنها تنتهك عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي بنقل نفط إلى سوريا، الحليف المقرب لإيران.
وأنهت سلطات جبل طارق احتجاز الناقلة أمس الخميس لكن مصيرها تعقد مجددا بعد أن قدمت الولايات المتحدة طلبا قضائيا في اللحظات الأخيرة للإبقاء على احتجازها.
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