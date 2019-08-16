أمرابط يرفض الانتقال إلى الدوري الإيطالي

رفض الدولي المغربي، سفيان أمرابط، الذي ينشط حاليا بنادي كلوب بروج البلجيكي، عرضا قدم له من الدوري الإيطالي الممتاز، وبالضبط من فريق هيلاس فيرونا.

وحسب صحيفة “Voetbalprimeur ” البلجيكية، فإن النادي الممارس في “الكالتشيو”، والذي يدربه الإيطالي فابيو كروسو، قد قدم عرضا لنادي كلوب بروج، من أجل ضم اللاعب المغربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، على سبيل الإعارة، لمدة موسم واحد، مع إمكانية الشراء بشكل نهائي، غير أن اللاعب المغربي رفض العرض.

وخاض أمرابط، الأخ الأصغر لنور الدين أمرابط، موسم متذبذبا العام الماضي في الدوري البلجيكي، رفقة كلوب بروج، بعد أن انتقل إليه من فاينورد روتردام الهولندي.

وكتبت مجموعة من التقارير الهولندية، في الأسابيع القليلة الماضية، بأن سفيان أمرابط، مرشح بقوة للعودة للدوري الهولندي من جديد.