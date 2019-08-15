قطر تفاجئ الفار هادي وحزب الاصلاح بموقفها من الأحداث في عدن

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الدوحة
وجهت قطر، صفعة مدوية للفار هادي وحكومته بتوجيهها الدعوة لكافة الأطراف المعنية في جنوب اليمن إلى وقف الحرب وتجنيب الشعب اليمني مزيدا من المعاناة.
جاء ذلك على لسان وزير الخارجية القطري الذي دعا ايضاً الى منع تمزيق النسيج الاجتماعي في اليمن، وتأتي تصريحات وزير الخارجية القطري كرد على تصريحات مغايرة ادلى بها لقائد عسكري كبير في حكومة الفار هادي، تضمنت تهديد السعودية بإقحام قطر وتركيا في دعم قوات هادي عوضاً عن السعودية التي اتهمها بالصمت حيال ما تتعرض له حكومة المرتزقة من هزائم في جنوب اليمن على ايدي مرتزقة الإمارات.
قيادي عسكري كبير في حكومة هادي يهدد السعودية بتركيا وقطر ويتوعد بنقل جميع المعارك الى جنوب اليمن
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ويرى مراقبون أن تصريحات الخارجية القطرية جاءت لتنفي بصورة غير مباشرة مزاعم العرض الذي روجت لها قناة فضائية تابعة لحزب الاصلاح، ادعت فيه أن تركيا وقطر ابدتا استعدادهما لدعم نحو 400 الف مقاتل من مليشيات هادي للقتال في جنوب اليمن.
ويؤكد المراقبون ان مثل هذه التصريحات تأتي بمثابة المسمار الاخير الذي يدقه حلفاء هادي في نعش ما يطلقون عليه بالشرعية في اليمن.
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