أمريكا تبدي قلقها البالغ إزاء تحركات الصين العسكرية على حدود هونج كونج

أعرب متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأربعاء عن قلق واشنطن من التحرك شبه العسكري للصين على طول حدود هونج كونج، وحذر في الوقت نفسه من أن استمرار تراجع الحكم الذاتي لهونج كونج يجعل وضعها الخاص في خطر على مستوى الشؤون الدولية.



وكرر المسؤول دعوة الولايات المتحدة إلى كافة الأطراف بتجنب العنف وقال إنه من الضروري أن تحترم حكومة هونج كونج ”حرية التعبير والتجمعات السلمية“.



وقال المتحدث ”الولايات المتحدة قلقلة للغاية من تقارير بتحرك شبه عسكري صيني على حدود هونج كونج“. وأضاف ”تحث الولايات المتحدة بقوة بكين على احترام التزاماتها ... والسماح لهونج كونج بممارسة درجة كبيرة من الحكم الذاتي“.



وأضاف ”ندين العنف ونحث كافة الأطراف على ضبط النفس لكن يبقى دعمنا القوي لحرية التعبير وحرية التجمعات السلمية في هونج كونج“.



ومنح قانون أمريكي في 1992 هونج كونج معاملة تفضيلية في شؤون التجارة والاقتصاد بالمقارنة مع الصين. وشملت مجالات المعاملة الخاصة إصدار تأشيرات السفر وتطبيق القانون والاستثمار.



وحذر سناتور أمريكي بارز الصين يوم الثلاثاء من أن هونج كونج قد تفقد وضعها التجاري الخاص الذي منحته لها الولايات المتحدة إذا تدخلت بكين بشكل مباشر لقمع المظاهرات المطالبة بالديمقراطية والتي ازدادت عنفا بالمدينة.



وفي وقت سابق يوم الأربعاء أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرا من السفر دعت فيه ”لتوخي مزيد من الحذر في هونج كونج بسبب الاضطرابات“.







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